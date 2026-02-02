Drogenfunde, Festnahmen und Kritik nach Durchsuchung in Club

Augsburg - Bei Durchsuchungen unter anderem in einem Club in Augsburg sind 17 Menschen vorläufig festgenommen sowie verschiedene Drogen und Bargeld sichergestellt worden. Die Aktion sei langfristig geplant gewesen, teilte die Polizei mit.

Im Rahmen der Razzia wurden auch Wohn- und Geschäftsräume durchsucht. (Symbolfoto) © Peter Steffen/dpa

Durchsucht worden seien neben dem City Club in der Innenstadt auch Wohn- und Geschäftsräume. Insgesamt seien rund 200 Beamte im Einsatz gewesen, etwa 100 davon am Club. Dabei wurden nach Polizeiangaben unter anderem Kokain und Amphetamin sichergestellt. Insgesamt fand die Polizei Drogen im unteren dreistelligen Grammbereich.

In dem Club wurden demnach rund 200 Gäste kontrolliert. Bei der Durchsuchung im Club habe es zudem zwei Widerstandshandlungen gegen Beamte gegeben.

Von den 17 festgenommenen Menschen wurden laut Polizei 16 wieder freigelassen. Ein Mensch wurde in ein Gefängnis gebracht – wegen eines Haftbefehls aus einem anderen Verfahren.

Seit Ende 2024 sollen Beamte wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln ermittelt haben. Dabei soll sich der Verdacht erhärtet haben, dass ein Augsburger Club eine Rolle spiele, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

In diesem soll laut Polizei mit Drogen gehandelt worden sein, zudem sollen diese dort offen konsumiert worden sein.