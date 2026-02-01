Razzia im Club: 200 Polizisten im Einsatz, Besucher protestieren

Augsburg - Mit rund 200 Kräften hat die Polizei den City Club am Königsplatz durchsucht.

Der City Club am Königsplatz wurde durchsucht. © Bruder Media

Gegen 21 Uhr am Samstag rückten die Einsatzkräfte an. Der Club wurde geräumt, der Platz davor abgesperrt.

Laut dem Polizeipräsidium Schwaben Nord fand die Razzia im Auftrag der Staatsanwaltschaft statt. Er gab einen Durchsuchungsbeschluss.

Auch in der Wallstraße hinter dem Club richtete die Polizei eine Sperre ein. Derweil gingen Diensthundeführer die Räume des Clubs und des darunterliegenden City Cafés ab.

Hunderte Gäste des Clubs wurden durchsucht. Die Menge sammelte sich anschließend links vor dem Gebäude, entrollte ein Banner und skandierten Sprüche für den Club und gegen die Polizei.