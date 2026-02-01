Razzia im Club: 200 Polizisten im Einsatz, Besucher protestieren

Großeinsatz in Augsburg: Die Polizei durchsuchte den City Club am Samstag mit rund 200 Kräften.

Von Friederike Hauer

Augsburg - Mit rund 200 Kräften hat die Polizei den City Club am Königsplatz durchsucht.

Der City Club am Königsplatz wurde durchsucht.  © Bruder Media

Gegen 21 Uhr am Samstag rückten die Einsatzkräfte an. Der Club wurde geräumt, der Platz davor abgesperrt.

Laut dem Polizeipräsidium Schwaben Nord fand die Razzia im Auftrag der Staatsanwaltschaft statt. Er gab einen Durchsuchungsbeschluss.

Auch in der Wallstraße hinter dem Club richtete die Polizei eine Sperre ein. Derweil gingen Diensthundeführer die Räume des Clubs und des darunterliegenden City Cafés ab.

Hunderte Gäste des Clubs wurden durchsucht. Die Menge sammelte sich anschließend links vor dem Gebäude, entrollte ein Banner und skandierten Sprüche für den Club und gegen die Polizei.

Eine Menschentraube sammelte sich vor dem abgesperrten Club in Augsburg.  © Bruder Media
Mit Megaphon und Banner trat die Menge der Polizei entgegen.  © Bruder Media

Zu den Hintergründen wurden von offizieller Seite zunächst keine Angaben gemacht. Einem Reporter vor Ort zufolge ging es bei der Durchsuchung mutmaßlich um Drogenhandel.

Der Club hatte im Oktober 2025 sein 13-jähriges Bestehen gefeiert. Er gilt als kulturelle Institution und Treffpunkt für die alternative und queere Szene. Neben Raves und elektronischer Musik finden hier auch Konzerte, Flohmärkte und Ausstellungen statt.

