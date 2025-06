Massen-Razzien: 300 Beamte wegen Betrug in fünf Bundesländern unterwegs

Dresden/Berlin - Rund 300 Zöllnerinnen und Zöllner haben am Dienstagmorgen in fünf Bundesländern über 40 Räumlichkeiten durchleuchtet! Es ging um Betrug in Höhe von mindestens 3,5 Millionen Euro.

Wie das Hauptzollamt Dresden und die Staatsanwaltschaft Berlin am Mittwoch bekannt gaben, ging man in der gemeinsamen Aktion gegen sechs Beschuldigte vor. Ermittelt wird aufgrund Verdachts des Vorenthaltens von Arbeitsentgelt, der Beihilfe hierzu und wegen Verstößen gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz.

Die Beschuldigten im Alter von 25 bis 52 Jahren sollen ein Firmengeflecht von Unternehmen, Scheinunternehmen und Gesellschaften gegründet haben. Mittels sogenanntem "Kettenbetrugs" sollen sie dann Arbeiten gegenüber einer Vielzahl von Auftraggebern aus etwa Baugewerbe oder Gebäudereinigung in Rechnung gestellt haben.

Die mutmaßlichen Betrüger hätten anschließend durch An- und Verkauf gefälschte Belege erzeugt. So sei ein Schwarzgeldkreislauf entstanden, um Sozialabgaben und Steuern zu sparen - in Millionenhöhe.

Durchsucht wurden Wohn- und Geschäftsräume in Berlin sowie in den sächsischen Städten Dresden, Döbeln, Radebeul und Waldheim. Zudem überprüften Zöllner Objekte in Brandenburg, Bremen und Dortmund.