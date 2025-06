Massen-Razzien: 300 Beamte wegen Millionen-Betrugs in fünf Bundesländern unterwegs

Dresden/Berlin - In Dresden fielen die ersten Firmen dem Zoll auf. Doch mit laufenden Ermittlungen wurde klar, dass das Netzwerk weit über die Grenzen der Landeshauptstadt hinaus agierte. Rund 300 Zöllner haben daher am Dienstagmorgen in fünf Bundesländern über 40 Räumlichkeiten durchleuchtet!