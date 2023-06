Mega-Ermittlungen: 130.000 Beamte im Einsatz gegen den Menschenhandel

Insgesamt wurden 212 Personen verhaftet und 1416 Opfer identifiziert. Hier verhaftet die kolumbianische Polizei fünf Menschenhändler. © Europol

Im Rahmen der Operation "Global Chain" wurden unter österreichischer Führung in 25 EU-Staaten und in 19 weiteren Ländern, darunter auch in Deutschland, Grenzkontrollen, Razzien und Überwachungsmaßnahmen durchgeführt, gab Europol am Donnerstagvormittag bekannt.

In den gemeinsam koordinierten Ermittlungen von Europol, Frontex und Interpol lag der Fokus dabei hauptsächlich auf dem Aufspüren und Unterbinden von kriminellen Aktivitäten der Menschenhändler. Hauptaugenmerk galt dabei der Ausbeutung von Kindern.

Dabei verfolgten die Ermittler das Ziel, mögliche Opfer von Menschenhandel oder sexueller Ausbeutung zu identifizieren, zu schützen und für die weiteren Ermittlungen zu befragen.

Während der Maßnahmen kam es dabei zu insgesamt 212 Festnahmen und der Identifizierung von 1416 potenziellen Opfern der kriminellen Gruppen.