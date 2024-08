Mega-Razzia gegen Drogenhandel: Polizei nimmt über 1600 Verdächtige fest!

"Wir befinden uns in diesem Kampf gegen illegale Drogen an einem entscheidenden Punkt, und letztlich müssen wir die Einstellung zum Konsum illegaler Drogen in unserer Gemeinschaft hinterfragen", ergänzte Cowan.

Cannabis und Methylamphetamin gelten als die am häufigsten konsumierten Drogen in Down Under. Jedoch habe zuletzt auch der Konsum von Nitazenen zugenommen, erklärte die Strafverfolgungsbehörde ACIC. Dabei handelt es sich um sehr starke synthetische Opioide, die nie als Arznei für Menschen zugelassen wurden.

"Nitazene stellen eine größere Bedrohung für die australische Gesellschaft dar als Fentanyl", sagte Dr. Katie Willis, Direktorin der Australischen Strafverfolgungsbehörde für Kriminalitätsaufklärung.