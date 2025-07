Nach Drogen-Razzia im Norden: Weitere Durchsuchungen und Haftbefehle

Hamburg - Auf dem Gelände des Hamburger Großmarkts in Hamburg -Hammerbrook rückte die Polizei mit einem Großaufgebot am Mittwochmorgen zu einer Razzia aus. Auch in Niedersachsen gab es Durchsuchungen.

Am Mittwochmorgen hat es auf dem Gelände des Hamburger Großmarkts in Hamburg eine Razzia gegeben. (Symbolfoto) © Daniel Reinhardt/dpa

Ein Sprecher der Polizei Hamburg hatte am Morgen auf Nachfrage von TAG24 erklärt, dass die Durchsuchungen im Zusammenhang mit der Mitte Juni durchgeführten Drogen-Razzia in Winsen (Luhe) stünden.

Damals konnten sechs Tatverdächtige festgenommen werden, die versucht haben sollen, 3,6 Tonnen Kokain über den Hamburger Hafen nach Deutschland einzuführen.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass vier weitere Männer an dem Schmuggel beteiligt gewesen sein dürften. Das Amtsgericht erließ daraufhin Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle gegen die Verdächtigen.

In diesem Zuge wurden am Morgen Wohnungen in Lüneburg, Seevetal und Winsen durchsucht. In Seevetal verhafteten die Beamten im Rahmen eines SEK-Einsatzes einen 32-Jährigen und in Winsen einen 37-Jährigen.

Auf dem Großmarktgelände in Hammerbrook wurde zudem ein 56-Jähriger mit Unterstützung von Spezialkräften verhaftet. Ein 26-Jährige wurde mangels Haftgründen später wieder entlassen.