Mega-Razzia gegen Hells Angels! Mehr als 1200 Polizisten in NRW im Einsatz

Hilden - Riesen-Razzia gegen die Hells Angels! In vielen Städten Nordrhein-Westfalens l äuft seit den frühen Morgenstunden einer der größten Razzien im Rockermilieau in der Geschichte des Bundeslandes.

Bei der Razzia soll unter anderem der "Hells Angels Motorcycle Club" in Leverkusen aufgelöst worden sein. © Christoph Reichwein/dpa

Um vier Uhr soll laut BILD der offizielle Zugriff für die mehr als 1200 Polizisten - darunter 100 Einsatzkräfte von Spezialeinsatzkommandos - Spürhunde und Panzerwagen erteilt worden sein.

Insgesamt geht es dem Bericht zufolge um mehr als 50 Gebäude in Leverkusen, Köln, Langenfeld, Monheim am Rhein, Solingen, Dortmund, Oberhausen, Ahaus, Velbert, Duisburg, Bergheim, Gummersbach, Kempen, Herne, Voerde, Bielefeld, Bochum, Dinslaken, Lünen und Marienheide.

Besonders im Fokus steht dabei das Vereinsheim der Höllenengel in Hilden. In Leverkusen dagegen sei im Rahmen der intensiven Durchsuchungen der Rockerclub "Hells Angels Motorcycle Club Leverkusen" aufgelöst und verboten worden sein.

Hintergrund der Mega-Razzia ist das Ergebnis eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts der Bildung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, heißt es.