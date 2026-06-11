Razzia! Polizei und Zoll durchsuchen mehrere Objekte und werden fündig

Hamburg - Aufregung in der Hansestadt: Am Mittwochabend haben Polizei , Zoll, Bezirks- und Finanzamt eine Razzia in Hamburg durchgeführt. Mehrere Lokalitäten wurden durchsucht.

In den Hamburger Stadtteilen Bahrenfeld und Othmarschen haben Polizei und Zoll am Mittwoch eine Razzia durchgeführt. © Lenthe-Medien

Die Maßnahmen begannen gegen 16.15 Uhr in der Luruper Hauptstraße, wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 erklärte. Hintergrund des Verbundeinsatzes war der Kampf gegen illegales Glücksspiel.

Zunächst überprüften die Beamten eine Lokalität, in der sie insgesamt elf illegale Glücksspielautomaten feststellten. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden sie rund 13.500 Euro Bargeld sowie Wettscheine bei drei Personen. Darüber hinaus stellte der Zoll eine Person fest, deren Beschäftigungsverhältnis nun überprüft wird.

In einem Café in der Luruper Hauptstraße entdeckten die Einsatzkräfte anschließend fünf Automaten, von denen drei illegal betrieben wurden. Zudem stellten sie knapp 3000 Euro Bargeld sicher. Das Bezirksamt stellte Verstöße gegen Hygienevorschriften fest und der Zoll nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der illegalen Beschäftigung einer Person auf.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde ein Gastronomiebetrieb am Osdorfer Weg kontrolliert. Das Bezirksamt stellte auch hier Verstöße gegen Hygienevorschriften fest, zudem wurde eine Person ohne gültigen Aufenthaltsstatus angetroffen.