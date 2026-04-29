Mehr als 100 Fahnder im Einsatz: Razzia wegen Briefkastenfirmen in Steueroasen

Monheim am Rhein/Düsseldorf - Mehr als 100 Steuerfahnder sind am Mittwoch in NRW und Bayern zu einer Durchsuchungsaktion im Zusammenhang mit Briefkastenfirmen in Steueroasen ausgerückt.

Monheim am Rhein hat einen der niedrigsten Gewerbesteuerhebesätze in Nordrhein-Westfalen und ganz Deutschland. © Wolf von Dewitz/dpa

Dabei geht es um Ermittlungen gegen einen Dienstleister, der geholfen haben soll, Unternehmen Briefkastenadressen in Gewerbesteuer-Oasen wie Monheim am Rhein bei Düsseldorf zu verschaffen.

Es werde an 21 Orten in Nordrhein-Westfalen und Bayern durchsucht, hieß es aus Ermittlerkreisen. Die "Wirtschaftswoche" und der WDR hatten zuvor berichtet.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf bestätigte eine "umfangreiche Durchsuchungsmaßnahme" mit mehr als 100 Beamten an mehreren Orten in NRW und Bayern.

Aufgrund des Steuergeheimnisses und der laufenden Ermittlungen könnten keine weiteren Informationen mitgeteilt werden.