Mehrere Anwesen durchsucht: Polizei entdeckt illegale Waffen bei 67-Jährigem

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Die Polizei durchsucht in Niederbayern mehrere Anwesen – der Verdacht: Ein 67-Jähriger besitzt illegale Waffen.

Von Kathrin Zeilmann

Straubing - Die Polizei hat bei einer Durchsuchung in Niederbayern zahlreiche Waffen gefunden.

Die Polizei hat – unterstützt von Spezialkräften – mehrere Waffen samt Zubehör sichergestellt. (Symbolfoto)
Die Polizei hat – unterstützt von Spezialkräften – mehrere Waffen samt Zubehör sichergestellt. (Symbolfoto)  © Arne Dedert/dpa

Ein 67 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Straubing-Bogen steht demnach im Verdacht, mindestens zwei Langwaffen illegal zu besitzen.

Außerdem fanden die Einsatzkräfte viele weitere Waffen, Schalldämpfer und Munition. 

Ob der Mann auch für diese Waffen keine Genehmigung hat, war zunächst unklar und muss nun ermittelt werden, wie die Polizei mitteilte.

Großrazzia in Augsburg: Polizei geht gegen Drogendealer vor
Razzia Großrazzia in Augsburg: Polizei geht gegen Drogendealer vor

Welche Motive hinter dem Fall stecken, blieb zunächst ebenfalls unklar.

Bei der Razzia wurden mehrere Anwesen durchsucht, wie es weiter hieß. Zahlreiche Beamte, darunter auch Spezialkräfte, waren im Einsatz.

Titelfoto: Arne Dedert/dpa

Mehr zum Thema Razzia: