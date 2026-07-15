Mehrere Anwesen durchsucht: Polizei entdeckt illegale Waffen bei 67-Jährigem
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Von Kathrin Zeilmann
Straubing - Die Polizei hat bei einer Durchsuchung in Niederbayern zahlreiche Waffen gefunden.
Ein 67 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Straubing-Bogen steht demnach im Verdacht, mindestens zwei Langwaffen illegal zu besitzen.
Außerdem fanden die Einsatzkräfte viele weitere Waffen, Schalldämpfer und Munition.
Ob der Mann auch für diese Waffen keine Genehmigung hat, war zunächst unklar und muss nun ermittelt werden, wie die Polizei mitteilte.
Welche Motive hinter dem Fall stecken, blieb zunächst ebenfalls unklar.
Bei der Razzia wurden mehrere Anwesen durchsucht, wie es weiter hieß. Zahlreiche Beamte, darunter auch Spezialkräfte, waren im Einsatz.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa