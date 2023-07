Mercedes-AMG, Knarren und Drogen: Drei Verdächtige bei Razzien festgenommen

Im Zuge der Razzia wurde ein weißer Mercedes-AMG sichergestellt. © Polizei Wuppertal

Auch in Bad Honnef (Rhein-Sieg-Kreis) durchsuchten Ermittler ein Objekt und fanden rund 1000 abgeerntete Cannabispflanzen, die verteilt in vier Räumen gelagert wurden.

Gegen die Frau (30) und einen der beiden Männer (30) lagen Haftbefehle vor. Die beiden Verdächtigen wurden bereits einer Richterin vorgeführt und befinden sich in Untersuchungshaft.

Der Bankkauffrau wird nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft die Veruntreuung von Geldern während ihrer Berufsausführung bei Kreditinstituten vorgeworfen.

In ihrer Wohnung an der Broßhauser Straße in Solingen wurden bei dem Einsatz, der am heutigen Dienstag um 6 Uhr gestartet hatte, hochwertiger Schmuck gefunden.

In einem Bankschließfach entdeckten die Ermittler außerdem Scheine in Höhe eines sechsstelligen Euro-Betrags, bei denen es sich um veruntreutes Geld handeln soll.