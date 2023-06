Nach verdeckten Ermittlungen: Drogen, Waffen und Bargeld bei jungem Trio entdeckt

Bonn/Troisdorf - Polizeibeamte haben am Mittwoch nach umfangreichen Ermittlungen in Bonn und Troisdorf zugeschlagen: Bei der Razzia wurden neben jeder Menge Drogen auch Bargeld und Waffen sichergestellt.

Die Beamten stellten unter anderem Cannabis und Bargeld sicher. © Polizei Bonn

Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, hatten sich bereits im Jahr 2021 erste Verdachtsmomente gegen eine unbekannte Person ergeben, die damals insbesondere im Bereich Bonn-Beuel mit Drogen gehandelt haben soll.

Die Beamten leiteten daraufhin verdeckte Ermittlungen ein, die schließlich zum Erfolg führten.

So geriet zunächst ein 20-jähriger Mann in den Fokus der Ermittler, der amtlich in Troisdorf gemeldet war, jedoch unangemeldet in Bonn-Tannenbusch gelebt habe.

"Er soll dort sowie im Bereich der Bonner Innenstadt, Beuel und Endenich mit Betäubungsmitteln gedealt haben", wie der Sprecher erklärte. Der junge Mann sollte jedoch nicht der einzige Verdächtige bleiben!

Auch ein 24-Jähriger und dessen Lebensgefährtin (20) gerieten im Zuge der Ermittlungen unter Verdacht, Drogen und Kommunikationsmittel bei sich zu lagern.

Am Mittwoch schlugen die Beamten dann zu und durchsuchten insgesamt drei Wohnungen in Bonn-Tannenbusch, Bonn-Endenich und Troisdorf. Auch das verdächtige Trio konnte bei der Razzia angetroffen werden.