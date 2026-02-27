Nach Menschenhandel-Razzia: Zwei Tatverdächtige im Gefängnis

Chemnitz - Nach umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen in fünf Bundesländern am Donnerstag ging es am Freitag für zwei der drei Tatverdächtigen hinter Gitter.

Die drei Tatverdächtigen wurden am Freitag einem Haftrichter am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt. © Ralph Kunz

Seit Frühjahr 2024 wird wegen Menschenhandel und Zwangsprostitution von vietnamesischen Frauen ermittelt. Im Zuge dessen durchsuchten mehr als 320 Einsatzkräfte diverse Privatwohnungen, Geschäftsräume bzw. Büros und Wohnungsbordelle in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin und Niedersachsen.

In Halle (Saale) trafen die Beamten zudem auch auf die drei mutmaßlichen Haupttäter (w/47/vietnamesisch, m/42/vietnamesisch, m/47/deutsch), gegen die ein Haftbefehl wegen banden- und gewerbsmäßigem Einschleusen von Ausländern vorlag.

Sie sollen eine Vielzahl an Frauen gezielt mit einem attraktiven Job aus Vietnam nach Deutschland gelockt haben.

Hier wurden ihnen die Reisepässe sowie Kommunikationsmittel abgenommen und sie sollen unter Drohungen, ihnen oder ihren Familien etwas anzutun, zur Prostitution gezwungen worden sein.