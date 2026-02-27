Nach Menschenhandel-Razzia: Zwei Tatverdächtige im Gefängnis

Nach umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen in fünf Bundesländern am Donnerstag ging es am Freitag für zwei der drei Tatverdächtigen hinter Gitter.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Nach umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen in fünf Bundesländern am Donnerstag ging es am Freitag für zwei der drei Tatverdächtigen hinter Gitter.

Die drei Tatverdächtigen wurden am Freitag einem Haftrichter am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt.
Die drei Tatverdächtigen wurden am Freitag einem Haftrichter am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt.  © Ralph Kunz

Seit Frühjahr 2024 wird wegen Menschenhandel und Zwangsprostitution von vietnamesischen Frauen ermittelt. Im Zuge dessen durchsuchten mehr als 320 Einsatzkräfte diverse Privatwohnungen, Geschäftsräume bzw. Büros und Wohnungsbordelle in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin und Niedersachsen.

In Halle (Saale) trafen die Beamten zudem auch auf die drei mutmaßlichen Haupttäter (w/47/vietnamesisch, m/42/vietnamesisch, m/47/deutsch), gegen die ein Haftbefehl wegen banden- und gewerbsmäßigem Einschleusen von Ausländern vorlag.

Sie sollen eine Vielzahl an Frauen gezielt mit einem attraktiven Job aus Vietnam nach Deutschland gelockt haben.

Razzia in Abou-Chaker-Anwesen bei Berlin: War Millionen-Deal wirklich sauber?
Razzia Razzia in Abou-Chaker-Anwesen bei Berlin: War Millionen-Deal wirklich sauber?

Hier wurden ihnen die Reisepässe sowie Kommunikationsmittel abgenommen und sie sollen unter Drohungen, ihnen oder ihren Familien etwas anzutun, zur Prostitution gezwungen worden sein.

Zwei von drei Hauptverdächtigen im Gefängnis

Nachdem am Donnerstag für alle drei Verdächtigen die Handschellen geklickt hatten, ist einer - unter Auflagen - wieder auf freiem Fuße. (Symbolbild)
Nachdem am Donnerstag für alle drei Verdächtigen die Handschellen geklickt hatten, ist einer - unter Auflagen - wieder auf freiem Fuße. (Symbolbild)  © Soeren Stache/dpa

Die drei Verdächtigen wurden noch am Donnerstag für die weiteren notwendigen polizeilichen Maßnahmen nach Chemnitz gebracht und am heutigen Freitag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt. Dieser setzte die Haftbefehle gegen die 47-jährige Vietnamesin und ihren 42-jährigen Bruder in Vollzug. Beide wurden umgehend in sächsische Justizvollzugsanstalten gebracht.

Der Haftbefehl gegen den Dritten im Bunde, den 47-jährigen Lebensgefährten der beschuldigten Frau, wurde hingegen außer Vollzug gesetzt. Unter Auflagen durfte er das Chemnitzer Amtsgericht nach der Anhörung verlassen, teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit.

Die Ermittlungen dauern weiter an, wobei unter anderem eine Vielzahl sichergestellter Handys, Datenträger und Unterlagen durch die Kriminalpolizeiinspektion Chemnitz auszuwerten sind.

Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz, Soeren Stache/dpa

Mehr zum Thema Razzia: