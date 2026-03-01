Razzia im Norden! Vermummte Einsatzkräfte stürmen Bars

Am Samstagabend fand eine Razzia in der Kleinstadt Barmstedt im Kreis Pinneberg statt. Mehrere Lokalitäten wurden durchsucht. Vermummte Kräfte waren beteiligt.

Von Bastian Küsel

Barmstedt - Aufregung im hohen Norden: Am Samstagabend fand eine Razzia in der Kleinstadt Barmstedt im Kreis Pinneberg statt. Mehrere Lokalitäten wurden durchsucht.

In Barmstedt im Kreis Pinneberg hat die Polizei am Samstagabend eine größere Razzia durchgeführt. Auch vermummte Kräfte waren daran beteiligt.  © Lenthe-Medien/Hess

Ein Sprecher der Leitstelle West bestätigte den Großeinsatz in der Innenstadt gegenüber TAG24, konnte aber keinerlei Details zu den Maßnahmen oder den Hintergründen geben.

Nach TAG24-Informationen sollen zahlreiche Beamte gegen 21 Uhr mindestens zwei Bars gestürmt und anschließend durchsucht haben. Auf Fotos sind unter anderem vermummte Kräfte zu sehen.

Sie hätten anwesende Personen kontrolliert und deren Personalien aufgenommen. Bei Taschenkontrollen sei zudem nach verbotenen Gegenständen und Drogen gesucht worden.

Im Rahmen der Durchsuchungen sollen unter anderem ein illegaler Glücksspielautomat sowie zahlreiche andere Gegenstände sichergestellt worden sein.

Laut einem Reporter vor Ort sei die Razzia vom Ordnungsamt der Stadt Barmstedt, dem Zoll sowie der zuständigen Staatsanwaltschaft aus Kiel unterstützt worden.

