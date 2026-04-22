Pfand-Betrug in Millionen-Höhe: 300 Beamte schlagen zeitgleich bei bundesweiter Razzia zu!

Leipzig/Chemnitz - Bundesweite Großrazzia am Mittwoch! Unter der Leitung des Landeskriminalamtes Sachsen (LKA) durchsuchen Polizisten in Zusammenarbeit mit der Steuerfahndung momentan zahlreiche Objekte in mehreren Bundesländern.

Mehr als 300 Beamten schlugen am Mittwoch bei einer bundesweiten Razzia in acht Bundesländern zu. (Symbolfoto) © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Staatsanwaltschaften aus Leipzig und Chemnitz in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, durchsuchen mehr als 300 Beamte derzeit 52 Wohnungen, Firmenstandorte sowie Steuerbüros in acht Bundesländern. Auch eine Ermittlungsgruppe zur Bekämpfung von "Clankriminalität" sei daran beteiligt.

Schwerpunkt der Maßnahme ist der Raum Dresden/Leipzig mit 30 Orten, an denen Durchsuchungen stattfinden.

Hinzu kommen neun Objekte in Sachsen-Anhalt, vier in Thüringen, drei in Brandenburg, drei in Nordrhein-Westfalen sowie jeweils eines in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen.



Die Standorte sollen laut den Ermittlern "im Rahmen organisierter Strukturen zum An- und Verkauf von Paletten sowie Pfandgut genutzt worden sein".

Eins der zwei parallel geführten Verfahren richtet sich demnach gegen fünf beschuldigte Syrer aus Leipzig im Alter von 31, 32, 32, 36 und 56 Jahren. Ihnen wird vorgeworfen, über verschiedene Firmen in Sachsen und anderen Bundesländern Steuern in Höhe von circa 1,7 Millionen Euro hinterzogen zu haben.