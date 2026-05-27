Großrazzia in NRW und Hessen: Polizei nimmt Darknet-Bande hoch

Wiesbaden/Köln - Hunderte Polizisten und Ermittler sind in Nordrhein-Westfalen und Hessen mit einer Durchsuchungsaktion gegen den Drogenhandel im Darknet und Geldwäsche vorgegangen.

Beamte kontrollieren ein Nagelstudio: Dort sollen laut Behörden hohe Bargeldsummen eingesammelt worden sein. (Archivfoto) © David Young/dpa

Dabei durchsuchten sie in den beiden Bundesländern rund 40 Wohn- und Geschäftsräume. Die Strafverfolger nahmen acht Verdächtige fest und stellten Bargeld und Kryptovermögen in sechsstelligem Gesamtwert sicher, wie die beteiligten Behörden mitteilten.

Mitglieder der Gruppierung sollen seit mindestens Juli 2020 auf Marktplätzen im Darknet weltweit Drogen wie Ecstasy-Pillen, Haschisch, Kokain oder auch Arzneimittel verkauft haben.

Dabei sollen sie Kryptowährung im Wert von mehreren Millionen Euro eingenommen und über kriminelle Netzwerke in Bargeld umgetauscht haben.

Das Darknet ist ein Teil des Internets, der nicht über normale Suchmaschinen auffindbar und nur mit spezieller Software oder bestimmten Zugangsdaten erreichbar ist.

Neun vietnamesische Staatsangehörige sollen das Geldwäschenetzwerk betrieben haben, vier von ihnen wurden bei der Durchsuchungsaktion festgenommen. Über eine Art Untergrund-Banknetzwerk wurden laut Ermittlern sowohl Kryptowerte in Bargeld getauscht als auch Finanzgeschäfte zwischen Deutschland und Vietnam abgewickelt.