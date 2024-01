Polizei kommt Drogenring aus NRW auf die Schliche: Razzia zeigt ganzes Ausmaß

Mönchengladbach/Höxter - Nach monatelangen Ermittlungen gegen einen überregional agierenden Drogenhändlerring hat die Polizei am Mittwochmorgen bei einer Razzia in NRW insgesamt 15 Wohn- und Geschäftsräume durchsucht.

Die Ermittler stellten bei der Razzia in Mönchengladbach und im Kreis Höxter insgesamt rund 600 Cannabispflanzen sicher. © Polizei Mönchengladbach

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, entdeckten die Ermittler bei den groß angelegten Durchsuchungsmaßnahmen in Rheydt (Mönchengladbach) und Willebadessen (Höxter) gleich zwei Cannabisplantagen mit etwa 600 Pflanzen.

"Mit der Ernte der sichergestellten Pflanzen hätte sich nach ersten Schätzungen der Ermittler insgesamt ein Marktwert von circa 420.000 Euro erzielen lassen können", erklärte ein Sprecher der Beamten.

Darüber hinaus stieß die Polizei, die von Spezialeinheiten, Einsatzhundertschaften und Diensthunden unterstützt wurde, auf zwei bereits abgeerntete Plantagen in Willebadessen und in Vinsebeck.

Gegen sechs Männer im Alter zwischen 22 und 37 Jahren wurden am Mittwoch Haftbefehle vollstreckt, während fünf weitere Personen im Alter zwischen 22 und 30 Jahren vorläufig festgenommen wurden.

Neben den zum Verkauf abgepackten Drogen im Kilogrammbereich stellten die Ermittler auch Waffen, eine fünfstellige Summe Bargeld sowie sieben Autos sicher, hieß es weiter.