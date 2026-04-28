Prostituierte eingeschleust: Vier Verdächtige nach Razzia festgenommen

Kassel - Die Bundespolizei hat in Kassel und Fuldatal vier Tatverdächtige wegen des illegalen Einschleusens von Prostituierten aus dem Ausland festgenommen.

Vier Tatverdächtige nahm die Polizei fest. (Symbolbild) © David Young/dpa

Die Verdächtigen sollen den sich illegal in Deutschland aufhaltenden Menschen Wohnraum zur Verfügung gestellt und die Ausübung der Prostitution ohne erforderliche Aufenthaltstitel ermöglicht haben, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung von Bundespolizei und Staatsanwaltschaft hieß.

Die Staatsanwaltschaft hatte die Maßnahmen beantragt. Im Zuge dessen seien auch drei Objekte durchsucht worden.