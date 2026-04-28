Prostituierte eingeschleust: Vier Verdächtige nach Razzia festgenommen
Von Paul Schiffgens
Kassel - Die Bundespolizei hat in Kassel und Fuldatal vier Tatverdächtige wegen des illegalen Einschleusens von Prostituierten aus dem Ausland festgenommen.
Die Verdächtigen sollen den sich illegal in Deutschland aufhaltenden Menschen Wohnraum zur Verfügung gestellt und die Ausübung der Prostitution ohne erforderliche Aufenthaltstitel ermöglicht haben, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung von Bundespolizei und Staatsanwaltschaft hieß.
Die Staatsanwaltschaft hatte die Maßnahmen beantragt. Im Zuge dessen seien auch drei Objekte durchsucht worden.
Zudem wurden eine über einer Million Euro gepfändet, wie es heißt.
Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen deutschen und drei brasilianische Staatsangehörige im Alter von 32 bis 56 Jahren.
Titelfoto: David Young/dpa