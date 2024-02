Razzia gegen "Obstkisten-Mafia": 200 Beamte im Einsatz - Beute in Millionenhöhe

Mit Metallen und Obstkisten soll eine Diebesbande in NRW mehr als eine Million Euro erbeutet haben. © Markus Gayk/dpa

In Essen und Köln seien insgesamt elf Objekte durchsucht und sechs Verdächtige festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Düsseldorf. Die Bande habe sich neben Obstkisten auf Buntmetalle spezialisiert.

Nachdem sie bei Dachdeckern reichlich Werkzeuge, Kupfer und Messing gestohlen habe, habe sie es auch zunehmend auf Obstkisten abgesehen, weil es auf jede Kiste 3,70 Euro Pfand gibt.

Mithilfe von Hehlern in Köln habe die Bande die Kisten in großem Stil zu Geld gemacht. Die Ermittler gehen von einer Beute in Millionenhöhe aus. Die Staatsanwaltschaft habe entsprechend Vermögensarreste in Höhe von 1,1 Millionen Euro erwirkt.

Es seien elf Autos und 30.000 Euro Bargeld sowie etwa 10.000 der Obst- und Gemüsekisten im Wert von 50.000 Euro sichergestellt worden. Insgesamt seien so Vermögenswerte in Höhe von etwa 300.000 Euro abgeschöpft worden.