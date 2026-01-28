 2.613

Razzia: Ermittler durchsuchen Gebäude der Deutschen Bank

Razzia bei der Deutschen Bank: Ermittler zogen am Mittwoch aus und durchsuchten Gebäude des Geldinstituts in Frankfurt am Main und Berlin.

Von Jörn Bender

Frankfurt am Main/Berlin - Bei der Deutschen Bank kommt es aktuell zu einer Razzia: Ermittler durchsuchen Gebäude des größten deutschen Geldhauses in Frankfurt und Berlin - und das ausgerechnet am Tag vor der Bilanzvorlage des Dax-Konzerns für 2025.

Die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt ist wegen ihrer markanten Spiegel-Verglasung bundesweit bekannt.
Die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt ist wegen ihrer markanten Spiegel-Verglasung bundesweit bekannt.  © Arne Dedert/dpa

Beschuldigt werden unbekannte Verantwortliche und Mitarbeiter des Geldinstituts, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch mitteilte.

Die Frankfurter Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen Frankfurt am Main führt die Ermittlungen gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt (BKA).

Hintergrund sind frühere Geschäftsbeziehungen des Instituts zu ausländischen Gesellschaften, die ihrerseits im Verdacht stehen, Geldwäsche betrieben zu haben. Bei den Durchsuchungen sollen zusätzliche Beweise gesichert werden.

Großrazzia gegen Kinderpornografie und -missbrauch in Hessen: 65 Beschuldigte
Razzia Großrazzia gegen Kinderpornografie und -missbrauch in Hessen: 65 Beschuldigte

"Zu dem Hintergrund der Geschäftsbeziehungen, den über die Deutsche Bank AG erfolgten Transaktionen und deren Umfang sowie zu den Gesellschaften selbst, können keine weiteren Angaben gemacht werden", erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Deutsche Bank wurde schon früher wegen Geldwäsche-Verdacht durchsucht

Ermittler des Bundeskriminalamts (BKA) rückten am Mittwoch zu einer Razzia bei dem Frankfurter Geldinstitut aus.
Ermittler des Bundeskriminalamts (BKA) rückten am Mittwoch zu einer Razzia bei dem Frankfurter Geldinstitut aus.  © Boris Roessler/dpa

Ein Sprecher der Deutschen Bank bestätigte die Durchsuchungen auf Anfrage, ohne weitere Details zu nennen: "Wir bestätigen, dass in den Geschäftsräumen der Deutschen Bank derzeit eine Maßnahme der Staatsanwaltschaft Frankfurt durchgeführt wird", hieß es.

Der Sprecher ergänzte: "Die Bank arbeitet vollumfänglich mit der Staatsanwaltschaft zusammen. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns darüber hinaus nicht äußern."

Vorwürfe, beim Thema Geldwäsche nicht genau genug hinzuschauen und Verdachtsanzeigen zu spät abzugeben, haben der Deutschen Bank wiederholt Ärger eingebrockt.

Illegale Prostitution: Kontrolle in Massagesalon offenbart verbotenes Treiben
Razzia Illegale Prostitution: Kontrolle in Massagesalon offenbart verbotenes Treiben

Ende April 2022 zum Beispiel durchsuchten Ermittler von Staatsanwaltschaft, BKA und Bafin die Zentrale der Bank in Frankfurt. Die Finanzaufsicht Bafin schickte der Bank zeitweise einen Sonderbeauftragten ins Haus, der Fortschritte beim Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung überwachen sollte.

Erstmeldung vom 28. Januar, 14.11 Uhr, aktualisiert um 14.18 Uhr.

Titelfoto: Arne Dedert/dpa

Mehr zum Thema Razzia: