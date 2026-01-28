Razzia: Ermittler durchsuchen Gebäude der Deutschen Bank

Frankfurt am Main/Berlin - Bei der Deutschen Bank kommt es aktuell zu einer Razzia : Ermittler durchsuchen Gebäude des größten deutschen Geldhauses in Frankfurt und Berlin - und das ausgerechnet am Tag vor der Bilanzvorlage des Dax-Konzerns für 2025.

Die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt ist wegen ihrer markanten Spiegel-Verglasung bundesweit bekannt. © Arne Dedert/dpa

Beschuldigt werden unbekannte Verantwortliche und Mitarbeiter des Geldinstituts, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch mitteilte.

Die Frankfurter Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen Frankfurt am Main führt die Ermittlungen gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt (BKA).

Hintergrund sind frühere Geschäftsbeziehungen des Instituts zu ausländischen Gesellschaften, die ihrerseits im Verdacht stehen, Geldwäsche betrieben zu haben. Bei den Durchsuchungen sollen zusätzliche Beweise gesichert werden.

"Zu dem Hintergrund der Geschäftsbeziehungen, den über die Deutsche Bank AG erfolgten Transaktionen und deren Umfang sowie zu den Gesellschaften selbst, können keine weiteren Angaben gemacht werden", erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.