Razzien in sieben Ländern: Anführer leitete kriminelle Bande aus seiner Zelle - Verstecke auch in Deutschland!

Den Haag - Am gestrigen Mittwoch kam es in sieben europäischen Staaten, darunter auch Deutschland, im Zuge simultaner Razzien zu 15 Festnahmen von Mitgliedern einer kriminellen Vereinigung aus dem Balkan.

In Zusammenarbeit von neun Polizeibehörden kam es in sieben Ländern zu Durchsuchungsmaßnahmen und 15 Festnahmen. © Europol

Wie Europol am heutigen Donnerstag mitteilte, schlugen die von Zagreb aus koordinierten Einsatzkräfte in Bosnien, Belgien, Deutschland, Italien, Kroatien, den Niederlanden und Slowenien zu.

Im Rahmen von Ermittlungen der Einsatzgruppe "Balkan Cartel", die bereits Anfang Mai das größte Drogenkartell der Balkan-Region zerschlagen hatte, kam es bereits im Vorfeld zu 22 Verhaftungen, darunter auch der bosnische Anführer der Bande.

Dieser saß bereits in einem italienischen Gefängnis ein und leitete trotz vierjähriger Haftstrafe die kriminellen Aktivitäten seiner Gruppe aus seiner Zelle heraus weiter und erteilte Befehle an seine Kumpanen, so die Ermittler.

Die kriminelle Gruppe wird beschuldigt, für groß angelegten Drogen- und Waffenschmuggel innerhalb Europas verantwortlich zu sein.