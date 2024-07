Schlag gegen rechts: Razzia bei Partei "Der Dritte Weg"

Berlin - Die Polizei hat am Donnerstagmorgen mehrere Objekte in Berlin , Brandenburg und Sachsen durchsucht, die im Zusammenhang mit der Partei "Der Dritte Weg" stehen.

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen mehrere Wohnungen von NRJ-Mitgliedern durchsucht. (Symbolfoto) © Roberto Pfeil/dpa

Wie die Behörde mitteilte, waren an der Razzia insgesamt 130 Einsatzkräfte beteiligt. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin wurden zehn Wohn- und Aufenthaltsadressen von neun Mitgliedern der parteiinternen Jugendorganisation "Nationalrevolutionäre Jugend" (NRJ) durchsucht.

Dabei wurden Handys, digitale Speichermedien, bei der Tat getragene Kleidung, ein Fahrzeug, gefährliche Gegenstände sowie Propagandamaterial aufgefunden und beschlagnahmt.

Hintergrund sind Ermittlungen zu mehreren Gewalttaten, an denen die 17- bis 21-jährigen Mitglieder der NRJ beteiligt gewesen sein sollen. Sie seien vorläufig festgenommen und später vor Ort wieder entlassen worden.

So sollen die Tatverdächtigen am 6. Juli mehrere Personen am S-Bahnhof Ostkreuz angegriffen haben, darunter zwei Bundespolizisten, die in das Geschehen eingriffen.

Außerdem wird ihnen vorgeworfen im Januar einen 20-Jährigen aus politischer Motivation heraus im Stadtteil Prenzlauer Berg angegriffen und beraubt zu haben.