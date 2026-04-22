Schleuser mit Doppelgänger-Trick: 1000 Polizisten gegen Pass-Betrüger im Einsatz

Leipzig - Schwerer Schlag gegen die Schleuserkriminalität in Sachsen : Rund 1000 Bundespolizisten führten am Dienstag in Leipzig und der Region eine Großrazzia durch . Im Visier: Syrer, die mit ihren Papieren Landsleute illegal nach Deutschland einschleusen.

Großes Polizeiaufgebot auf der Eisenbahnstraße in Leipzig - hier wurden mehrere Wohnungen durchsucht. © Silvio Bürger

Mehr als 50 aus Syrien stammende Migranten bekamen am frühen Morgen Besuch von der Bundespolizei.

Im Auftrag der Leipziger Staatsanwaltschaft durchkämmten die Polizisten Wohnungen, die überwiegend im Eisenbahnstraßen-Kiez liegen, aber auch Behausungen in anderen Stadtteilen sowie in Borna, Eilenburg, Oschatz und Neukieritzsch.

Sichergestellt wurden neben Reisedokumenten und Aufenthaltstiteln auch unzählige Handys, Bankpapiere, Flugnachweise, persönliche Unterlagen und als "Beifang" einige Drogen.

Besonders bemerkenswert: Die Beamten stellten bei den Sozialhilfeempfängern insgesamt 93.000 Euro in bar sicher!

Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch ein Netzwerk von insgesamt 71 Bundespolizisten, die weltweit als Dokumenten- und Visaberater an Auslandsvertretungen und Flughäfen agieren.