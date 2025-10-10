Schwere Gewaltvorwürfe: Dienstverbote nach Razzia gegen Frankfurter Polizisten

Frankfurt am Main/Wiesbaden - Heftige Anschuldigungen! Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Hessische Landeskriminalamt (LKA) ermitteln gegen insgesamt 17 Polizeibedienstete des 1. Polizeireviers in Frankfurt . Es besteht der Verdacht der Körperverletzung im Amt, der Strafvereitelung im Amt sowie der Verfolgung Unschuldiger.

Gegen insgesamt 17 Frankfurter Polizeibeamte wird von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und dem Hessischen Landeskriminalamt ermittelt. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Im Rahmen des groß angelegten Ermittlungskomplexes wurden am Freitagmorgen Durchsuchungsbeschlüsse an vier Dienststellen und 21 Wohnanschriften vollstreckt.

Etwa 150 Beamte des LKA sowie Vertreterinnen und Vertreter der Staatsanwaltschaft waren an den Maßnahmen beteiligt.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um fünf Polizistinnen sowie zwölf Polizisten im Alter zwischen 24 und 56 Jahren, die im Streifendienst sowie in leitenden Funktionen eingesetzt waren.

Sie sollen im Zeitraum von Februar bis Ende April 2025 in sechs Fällen männlichen Personen während oder nach deren Festnahme unberechtigt körperlichen Schaden zugefügt oder entsprechende Handlungen geduldet und nicht angezeigt haben.

Außerdem sollen einige der Verdächtigen gegen fünf der Geschädigten Ermittlungsverfahren wegen Widerstands oder tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet haben, um die eigene Vorgehensweise nachträglich zu rechtfertigen.

Mittlerweile meldete sich auch Hessens Innenminister Roman Poseck (55, CDU) zu Wort und erklärte, dass gegen alle 17 Polizeibeamte Disziplinarverfahren eingeleitet werden. "Es ist zudem beabsichtigt, in sechs Fällen aufgrund besonders gravierender Vorwurfslagen unverzüglich das Verbot des Führens der Dienstgeschäfte auszusprechen", teilte Poseck mit.