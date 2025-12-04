Razzia bei Polizei-Gewerkschaft war rechtswidrig

Erfurt/Gera - Eine Durchsuchung der Geschäftsstelle der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Thüringen war nach Auffassung des Landgerichts Gera rechtswidrig.

Die Durchsuchung der Geschäftsstelle erfolgte im März 2025. © Jacob Schröter/dpa

Das Gericht wies die Herausgabe der bei der Razzia sichergestellten Gegenstände an, wie ein Sprecher des Landgerichts auf Anfrage mitteilte. Gegen die Entscheidung könnten keine Rechtsmittel eingelegt werden, so der Sprecher.

Konkret geht es um eine Durchsuchung der GdP-Räumlichkeiten vom März. Damals nahmen die Beamten unter anderem Server der Gewerkschaft mit. Die GdP hatte das Vorgehen auch mit Verweis auf personenbezogene Daten ihrer Mitglieder auf den Servern scharf kritisiert.

Nicht nur in der GdP-Geschäftsstelle hatte es damals Durchsuchungen gegeben, sondern auch bei Polizisten. Nach damaligen Angaben der Staatsanwaltschaft Gera wurde unter anderem zwei Polizeibeamten vorgeworfen, sich Informationen aus laufenden Ermittlungen besorgt und diese einem größeren Personenkreis zur Verfügung gestellt zu haben.

Der Verdacht dazu war bei den Ermittlern entstanden, weil sie Telefone überwacht hatten.