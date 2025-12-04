Steuerschaden von 126.000 Euro: Zoll hebt illegale Shisha-Tabak-Produktion aus

Die Zollfahnder schlugen bereits am 25. November zu, um die illegale Shisha-Tabak-Produktion auszuheben. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Kräfte des Zollfahndungsamtes Essen waren mit Unterstützung aus Krefeld und Köln sowie zwei Zollhunden in vier Objekten in Hilden, Mönchengladbach und Neuss im Einsatz.

Bei der Aktion, die bereits am 25. November stattfand, sei ein 42-Jähriger festgenommen worden, teilten die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und das Zollfahndungsamt Essen mit. Der mutmaßliche Steuerschaden belaufe sich geschätzt auf insgesamt etwa 126.000 Euro.

Ob noch weitere Personen beteiligt waren, werde derzeit ermittelt, sagte eine Sprecherin des Zollfahndungsamtes auf Anfrage.

Der 42 Jahre alte Beschuldigte sei bei der Durchsuchung "auf frischer Tat in der mutmaßlich illegalen Produktionsstätte in Neuss angetroffen und vorläufig festgenommen" worden. Er sei mutmaßlich Betreiber der Anlage, die als Autowerkstatt getarnt gewesen sei.

Infolge der weiteren Ermittlungen flogen auch zwei Zwischenlager für illegalen Wasserpfeifentabak und Vormaterialien in Neuss und in Mönchengladbach auf.