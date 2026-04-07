Über 100.000 Euro Falschgeld und kiloweise Drogen: Mann festgenommen

Gifhorn - Schlag gegen die Drogenszene: Nach einer Razzia im Osten Niedersachsens wurde jetzt ein Mann hinter Gitter gebracht.

Bei Gifhorn kam die Polizei Drogendealern auf die Schliche. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Bereits Ende 2025 erfuhr die Polizei durch einen anonymen Tipp von zwei Brüdern aus dem Landkreis Gifhorn, die in großem Maß mit Drogen dealen würden.

Nach monatelangen Beobachtungen durchsuchten die Einsatzkräfte am 19. März mehrere Objekte, die von den 25 und 27 Jahre alten Männern genutzt wurden.

In einer Halle in der Ortschaft Wichelnförth fanden die Ermittler "unter anderem über 16 Kilogramm Marihuana, eine nicht geringe Menge Kokain, mehr als 100.000 Euro Falschgeld sowie eine Indoorplantage mit mehr als 80 Marihuanapflanzen", teilte die Polizei Gifhorn mit.

Auch in den Wohnungen der beiden wurden weitere Beweise entdeckt. Der Jüngere wurde an seinem Arbeitsplatz vorläufig festgenommen, später aber wieder entlassen.