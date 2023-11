Wohnungen mutmaßlicher Hamas-Sympathisanten durchsucht

Münster - Der Staatsschutz der Polizei Münster hat mit Unterstützung der Polizei Niedersachsen und Beamten aus Belgien am Donnerstag Wohnungen in Münster, Nordhorn und Eupen durchsucht.

Die Polizei ermittelte mehrere Tatverdächtige. (Symbolbild) © Screenshot/Facebook/Polizei Münster

Im Fokus standen Unterkünfte von mutmaßlichen Hamas-Sympathisanten.

Wie die Polizei Münster mitteilte, soll ein 46-jähriger Tatverdächtiger gewaltverherrlichende Posts über den Social-Media-Kanal TikTok abgesetzt haben.

Dabei sollen die Terroranschläge der Hamas vom 7. Oktober verherrlicht worden sein. Anschließende Ermittlungen der Polizei führten zu einem weiteren 49-jährigen Tatverdächtigen.

Bei den Durchsuchungen der Wohnungen in Münster am Reinhard-Klose-Weg, in Nordhorn an der Rosenkampstraße und in Eupen (Belgien) stellten Beamte elektronische Speichermedien in Form von Smartphones und Tablets sicher.