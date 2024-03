Zoll gelingt großer Coup: Kiloweise Drogen sichergestellt, mehrere Männer in U-Haft

Leipzig - Großer Erfolg für den Dresdner Zoll und das LKA Sachsen: Bei Durchsuchungen in Leipzig konnten kiloweise Drogen sichergestellt und mehrere Tatverdächtige festgenommen werden.

"Grundlage der Durchsuchungen ist ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Leipzig wegen des Tatvorwurfs des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge", hieß es weiter.

Einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Behörden vom Dienstag zufolge haben die Durchsuchungsmaßnahmen bereits am Donnerstag vergangener Woche (21. März) stattgefunden.

Am Freitag wurden gegen alle drei Tatverdächtigen Haftbefehle erlassen - sie befinden sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.