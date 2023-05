Frauenleiche auf Schulhof gefunden: 17-Jähriger in U-Haft

Recklinghausen - Nachdem Kinder am gestrigen Montagmorgen, gegen 7 Uhr, die Leiche einer 19-jährigen Frau auf ihrem Pausenhof der Grundschule Recklinghausen fanden, nahm die Polizei noch am Abend einen Tatverdächtigen (17) fest. Jetzt sitzt der Jugendliche in U-Haft.