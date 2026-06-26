25.06.2026 15:40 "Wir töten dich, Rahmsdorf!" Privatermittler im Fall Fabian (†8) spricht von monatelangen Bedrohungen

Markus Rahmsdorf beteiligte sich von Beginn an mit seinem "Verein für Vermisstensuche und Detektivarbeit" an den Ermittlungen im Fall Fabian (†8).

Von Madita Eggers

Rostock - Markus Rahmsdorf (34) beteiligte sich von Beginn an (Oktober 2025) mit seinem "Verein für Vermisstensuche und Detektivarbeit" an den Ermittlungen im Fall Fabian (†8). Von der Suche nach dem damals noch als vermisst geltenden Jungen bis jetzt zum Mordprozess. Zuletzt gab er dem Vorsitzenden Richter Holger Schütt einen entscheidenden Hinweis über die unerlaubte Weitergabe von Beweismitteln. Doch genauso lange wird der Privatermittler auch schon bedroht, zumindest behauptet er das immer wieder, zuletzt auch gegenüber TAG24.

Markus Rahmsdorf (34) unterstützt mit seinem "Verein für Vermisstensuche und Detektivarbeit" bei der Suche nach Vermissten. (Archivfoto) © privat Nach eigenen Angaben seien er und seine Familie seit Monaten Ziel einer mutmaßlichen Einschüchterungskampagne. Lange habe er zu den Ereignissen geschwiegen. Inzwischen habe das Ganze jedoch ein Ausmaß erreicht, das er öffentlich machen wolle. Rahmsdorf schildert eine Reihe von Vorfällen, die sich gegen ihn und seine Familie gerichtet haben sollen. Dazu zählten eine angezündete Fußmatte, ein an die Haustür geschmiertes Hakenkreuz sowie ein Drohbrief mit den Worten: "Wir töten dich, Rahmsdorf". Justiz Unsere Gasversorgung im Visier? Große Gazprom-Razzia in Deutschland Besonders schwer wiege aus seiner Sicht ein Vorfall, bei dem ein Kinderwagen unmittelbar vor seiner Wohnungstür in Brand gesetzt worden sein soll. "Das war nicht mehr lustig", sagt Rahmsdorf. "Hätten wir das nicht rechtzeitig bemerkt, wären wir vermutlich an einer Rauchvergiftung gestorben." Nach seiner Darstellung seien dabei auch andere Hausbewohner gefährdet gewesen. Begonnen habe alles mit wiederholt an seine Adresse bestellten Pizzalieferungen. Später seien mehrfach Mitarbeiter eines Bestattungsunternehmens vor seiner Tür erschienen, nachdem er offenbar fälschlich für tot erklärt worden sei. "Dreimal wollten sie mich abholen", berichtet der 34-Jährige. Besonders belastend sei dies auch für seine Kinder gewesen. TAG24 liegen allerdings auch Informationen vor, wonach Rahmsdorf in der Vergangenheit selbst ähnliche Handlungen gegenüber anderen Personen vorgenommen haben soll. Demnach soll er unter anderem für einen Bekannten einen Leichenwagen bestellt haben. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg bestätigte gegenüber TAG24, dass gegen Rahmsdorf mehrere Ermittlungsverfahren – unter anderem wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufen und des Vortäuschens einer Straftat – geführt werden.

Markus Rahmsdorf: "Ich soll mich bei dem Fall heraushalten, sonst wird etwas passieren"

Die Leiche des achtjährigen Fabian aus Güstrow wurde am 14. Oktober 2025 an einem Tümpel bei Klein Upahl entdeckt. Er war zuvor seit dem 10. Oktober 2025 vermisst worden. © Bernd Wüstneck/dpa Rahmsdorf selbst bleibt jedoch bei seiner Darstellung, gezielt eingeschüchtert werden zu sollen. So berichtet der 34-Jährige von mehreren mutmaßlichen Falschmeldungen bei Behörden sowie von anonymen Drohanrufen, die ihn nach eigenen Angaben bis heute regelmäßig erreichen. "Alle drei Tage bekomme ich unbekannte Anrufe, auch mitten in der Nacht", sagt Rahmsdorf. Die Botschaft sei stets dieselbe: "Ich soll mich bei dem Fall heraushalten, und wenn ich was sage, wird was passieren." Justiz Urteil nach brutaler Tat gefällt: Frau stach Bekanntem die Augen aus Nach seinen Angaben seien sogar seine Kinder bedroht worden. Demnach habe es Hinweise gegeben, dass ihnen etwas zustoßen könne, sollte er vor Gericht aussagen. Die Drohungen seien so konkret gewesen, dass sogar die Schule Anzeige erstattet habe. Er selbst habe sämtliche Vorfälle ebenfalls zur Anzeige gebracht. Rahmsdorf vermutet, dass die Verantwortlichen aus dem Umfeld einer engen Vertrauten von Fabians Mutter stammen könnten. Konkrete Namen nennt er jedoch nicht. Er wolle eine mögliche Zeugenaussage vor Gericht nicht gefährden. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock gegenüber TAG24 bestätigte, habe sich Rahmsdorf im Zusammenhang mit dem laufenden Mordprozess mehrfach mit dem Anliegen an die Behörden gewandt, als Zeuge auszusagen. Er sei jedoch wiederholt an das zuständige Landgericht verwiesen worden. Im Hinblick auf die von ihm geschilderten Vorfälle gegen seine Person sei ihm geraten worden, mögliche Drohungen und weitere Verdachtsmomente zur Anzeige zu bringen. Ob er dieser Empfehlung nachgekommen sei, konnte der Sprecher zunächst nicht bestätigen.

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