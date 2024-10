Rocker-Szene nach Bandidos-Verbot in Bewegung: LKA liefert neue Erkenntnisse

Die Bandidos waren 2021 in mehreren Bundesländern verboten worden. (Archivbild) © Marius Becker/dpa

Dazu liegen dem Landeskriminalamt (LKA) in Nordrhein-Westfalen Erkenntnisse vor, teilte die Behörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Ebenfalls sei dem LKA bekannt, dass es Neugründungen von Gruppen, den sogenannten Chartern, der Hells Angels in NRW gegeben habe. Das LKA stehe, so ein Sprecher, mit den Kreispolizeibehörden zu dem Thema in Kontakt.

Weitere Erkenntnisse der Ermittler aus dem Bereich der Organisierten Kriminalität seien nicht zur Veröffentlichung geeignet, heißt es weiter.

Zuvor hatte die Zeitung "Neue Westfälische" über das Überlaufen von ehemaligen Mitgliedern der Bandidos berichtet.