Sam Bankman-Fried handelt jetzt im Knast! Allerdings nicht mit Krypto-Währung

Krypto-Schwindler und FTX-Gründer Sam Bankman-Fried hat bereits mit Gefängniswährung Bekanntschaft gemacht und handelt nun mit Fischen aus der Dose.

Von Dana-Jane Kruse

New York (USA) - Sam Bankman-Fried (31) beging mit seiner Krypto-Börse FTX Betrügereien in Milliardenhöhe, wurde in allen Punkten der Anklage für schuldig gesprochen und fristete sein Dasein zwischenzeitlich im Gefängnis. Dort hat er wohl bereits eine neue Handelswährung gefunden, um sich über Wasser zu halten ...

Sam Bankman-Fried (31) handelt weiter im Gefängnis. Allerdings nicht mit Krypto-Währung, sondern Fischen. © Ed JONES / AFP Seine offizielle Haftstrafe tritt der ehemalige Milliardär erst im März 2024 an. Wenn Bankman-Fried während seines Prozesses nicht gerade im Gerichtssaal war, verbrachte er die Tage aufgrund von erhöhter Fluchtgefahr in der Metropolitan-Haftanstalt in New York. Wie das Newsportal Business Insider berichtete, blieb sich der Handelsexperte, der die meiste Zeit seiner Karriere als Trader tätig war, auch dort seinem Beruf treu: Anstelle von Kryptowährung oder Dollar nutzte er dort Fische, um sich einen neuen Haarschnitt zu kaufen. Um genauer zu sein: Dosenmakrelen, von Insassen auch "Macks" genannt. Diese machten es Bankman-Fried möglich, am Tag der Urteilsverkündung mit einem einigermaßen gepflegten Haarschnitt aufzutauchen. Nachdem 2004 Zigaretten als gegenständliche Währung in der Metropolitan-Haftanstalt verboten wurden, switchten die Insassen auf Fisch, der gegen Dienstleistungen wie Rasuren oder Schuhe putzen getauscht werden konnte.

Am letzten Verhandlungstag tauchte Bankman-Fried anstelle von bauschigen Locken mit deutlich kürzeren Haaren auf. © Elizabeth Williams/AP/dpa

Lebensmittel als stabile Währung