Großeinsatz im Kleingarten: Mehrere Personen mit brennbarer Flüssigkeit überschüttet

20.05.2024

Ein 19-Jähriger überschüttete am Sonntag in einem Kleingarten in Kiel-Wellingdorf mehrere Personen mit einer brennbaren Flüssigkeit. Es gab vier Verletzte.

Von Oliver Wunder

Kiel - Eine Schlägerei in Schleswig-Holstein gibt der Polizei Rätsel auf. Bei der Auseinandersetzung am Sonntag in Kiel wurden vier Menschen verletzt. Was hat sich genau in der Kleingartenanlage abgespielt? (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa Gegen kurz nach 17 Uhr meldeten Zeugen eine Schlägerei im Stadtteil Wellingdorf, teilte die Polizei mit. Demnach schlugen sich etwa 50 Personen in einem Kleingarten im Bereich Wohldkoppel. Außerdem bewarfen sie sich mit Gegenständen, so die Anrufer. Die Polizei schickte mehrere Streifenwagen in den Einsatz. Vor Ort zeigte sich ein weniger dramatischeres Bild. In der Kleingartenanlage trafen die Beamten auf etwa 15 Personen. Die Lage konnte schnell beruhigt werden. Vier Personen wurden verletzt, der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Ein 19-Jähriger wurde festgenommen. Der junge Erwachsene soll mehrere Personen in dem Kleingarten mit einer vermutlich brennbaren Flüssigkeit übergossen haben. Zeugen sagten aus, dass er jedoch nicht versucht habe, sie anzuzünden. Auch habe er dazu keine Gelegenheit gehabt. Schlägerei Hirn-Blutungen! Alex-Schläger (29) prügelt Mann (47) ins Krankenhaus Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind unklar. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft kam der 19-jährige Hauptverdächtige nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Gegen ihn und weitere Beteiligte laufen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

