10.07.2025 07:28 Massenschlägerei mit Holzlatten: Polizei sperrt Bundesstraße

In Bodenheim bei Mainz kam es am Mittwoch zu einer Massenschlägerei mit Holzlatten als Waffen. Die Polizei sperrte in der Folge vorübergehend die B9.

Von Florian Gürtler

Mainz/Bodenheim - Etwa 20 bis 25 Personen gingen in einer Schlägerei aufeinander los, unter anderem mit Holzlatten. Die Polizei sperrte in der Folge vorübergehend die B9 in Fahrtrichtung Mainz. Alles in Kürze Massenschlägerei mit 20-25 Personen in Bodenheim

Holzlatten wurden als Schlagwerkzeuge eingesetzt

Polizei sperrte B9 in Fahrtrichtung Mainz vorübergehend

Fliehende Teilnehmer wurden nach kurzer Fahrt gestoppt

Ermittlungen zu der Schlägerei dauern an Mehr anzeigen Wegen einer Massenschlägerei in Bodenheim bei Mainz rückten am Mittwoch zahlreiche Polizisten zu der Gemeinde aus. (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Arnulf Stoffel/dpa Die Massenschlägerei ereignete sich am frühen Mittwochabend aus noch unbekannter Ursache in der Gemeinde Bodenheim südlich der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt, wie das Polizeipräsidium Mainz mitteilte. Die alarmierten Polizisten rückten umgehend mit mehreren Streifenwagen aus. Einige der Teilnehmer flohen angesichts der anrückenden Ordnungshüter mit einem Auto zu der nahe liegenden B9. Fahndungskräfte verfolgten die Fliehenden, die auf der Bundesstraße in Richtung Mainz fuhren. Schlägerei Betrunken und laut: Gruppe prügelt auf Anwohner ein Schlägerei Mehrere Schlägereien mit Verletzten in Rüsselsheim Doch die Flucht dauerte nicht lange: Schon nach kurzer Fahrt hatten die Polizisten den Wagen eingeholt und gestoppt. "Zur Absicherung der Kontrollstelle musste die B9 kurzzeitig in Richtung Mainz gesperrt werden", ergänzte ein Sprecher. Die Ermittlungen zu der Schlägerei in Bodenheim, bei der "unter anderem Holzlatten als Schlagwerkzeuge zum Einsatz kamen", dauern an.

Titelfoto: Montage: Henning Kaiser/dpa, Arnulf Stoffel/dpa