Auf offener Straße: Englische und schottische Fußballfans prügeln mit Stühlen aufeinander ein

Die Kneipen sind zurzeit dank des EM-Fiebers gut besucht - doch nicht immer ist die Stimmung harmonisch. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Zahlreiche Fans pilgern dieser Tage durchs Land, um ihre Mannschaften während der Fußball-Europameisterschaft 2024 zu unterstützen. Nicht immer sind die Anhänger dabei jedoch fröhlich gestimmt - vor allem, wenn zu viel Alkohol im Spiel ist.

So gerieten auch am gestrigen Sonntagabend gegen 21.15 Uhr zwei Fanlager in einer Gaststätte am Alten Markt aneinander, wie die Mönchengladbacher Polizei am Montag berichtete.

Eine größere Gruppe schottischer Fans hielt sich demnach gerade in der Gastwirtschaft auf, als plötzlich etwa ein Dutzend englischer Fans hereinkam und ein Wortgefecht zwischen den beiden Gruppen entfachte.

Dieses entwickelte sich jedoch rasch zu einer handfesten Auseinandersetzung vor der Gaststätte, bei der die Beteiligten sich unter anderem auch an der Außenbestuhlung bedienten.

"Zwei schottische Fans wurden hierbei leicht verletzt", schilderte ein Sprecher. Rettungskräfte der Feuerwehr kümmerten sich noch vor Ort um das Duo.