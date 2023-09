Bisse und Schnittwunden: Bistro-Besitzer und Gast nach Schlägerei schwer verletzt

Mönchengladbach - Bei einer Schlägerei vor einem Bistro in Mönchengladbach sind der Ladenbesitzer (34) sowie ein Kunde (22) schwer und ein 23-jähriger Kontrahent leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei ist nach der Schlägerei mit drei Verletzten auf der Suche nach Zeugen. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Laut Angaben der Beamten war der Streit zwischen den Männern am späten Mittwochabend gegen 22 Uhr an einem Bistro an der Franz-Gielen-Straße eskaliert.

Demnach erlitten sowohl der Gastronom als auch sein Kunde Schnittverletzungen, während der 23-Jährige vermutlich eine Bisswunde davontrug.

Der 34-Jährige und der 22-jährige Gast wurden vor Ort von Ersthelfern versorgt, ehe Rettungskräfte die schwer verletzten Männer zur stationären Behandlung in eine Klinik brachten.

"Der 23-Jährige begab sich unmittelbar nach dem Vorfall zur Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof", erklärte ein Polizeisprecher. Begleitet von Bundespolizisten kehrte er anschließend zu dem Bistro zurück und stellte sich der Mönchengladbacher Polizei.

"Der genaue Ablauf und die Hintergründe des Tatgeschehens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen", hieß es seitens der Beamten.