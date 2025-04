Schlägerei vor Barbershop: Mehrere Personen beteiligt, zwei Verletzte

Hamburg - Vor einem Barbershop in Hamburg ist es am Dienstagabend zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen.

In Hamburg-Harburg sind am Dienstagabend mehreren Personen körperlich aneinandergeraten. Bei der Schlägerei wurden zwei Beteiligte leicht verletzt. © Lenthe-Medien

Gegenüber TAG24 erklärte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei am Morgen, dass die Beamten um 19.47 Uhr in die Lüneburger Straße in Harburg alarmiert wurden.

Dort hatte es eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gegeben - eine genaue Zahl konnte der Sprecher nicht nennen, einige Zeugen sprachen demnach von fünf, andere von zehn Beteiligten.

Klar ist: Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, waren nur noch zwei Personen da. Beide hatten bei der Schlägerei leichte Verletzungen erlitten, mussten aber nicht ins Krankenhaus.

Nach TAG24-Informationen soll auch ein Messer involviert gewesen sein, dazu konnte der Sprecher allerdings keine Angaben machen.