05.10.2024 15:46 1.102 Brutale Schlägerei am Hauptbahnhof: 49-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Ein 49-Jähriger ist am heutigen Samstag, nach einer Schlägerei am Dortmunder Hauptbahnhof am Freitag, gestorben.

Dortmund - Ein 49-Jähriger ist nach einer Schlägerei am Dortmunder Hauptbahnhof gestorben. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. (Symbolbild) © 123RF/michaeljayfoto Der Mann ist laut einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei am späten Freitagnachmittag auf einem Parkplatz am Hauptbahnhof von einem 35-Jährigen angegriffen und durch Schläge und Tritte lebensgefährlich verletzt worden. Beide Männer gehören den Angaben zufolge dem Obdachlosen-Milieu an. Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den Angreifer noch am Tatort festnehmen. Schlägerei Massenschlägerei auf Hochzeitsfeier! Fünf Polizisten mit Tritten und Schlägen attackiert Der 49-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er laut Mitteilung am frühen Samstagmorgen an seinen schweren Verletzungen verstarb. Ob der 35 Jahre alte Angreifer in Untersuchungshaft genommen wird, wird nach Angaben der zuständigen Staatsanwältin Gülkiz Yazir noch im Verlauf des heutigen Samstags entschieden. Die Ergebnisse der Obduktion des Verstorbenen stehen noch aus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Gewalttat hat eine Mordkommission übernommen.

