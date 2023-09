08.09.2023 17:50 Frau aggressiv an Arm gepackt: Prügelei in Stausee-Imbiss

Von Christian Rüdiger

Badra - In einem Imbiss am Stausee in Badra (Kyffhäuserkreis) hat sich am Donnerstagabend ein unschöner Vorfall ereignet. Die Polizei bekam die Situation unter Kontrolle und nahm die entsprechenden Anzeigen auf. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123rf/Angela Rohde, 123rf/anawat Die Situation eskalierte, als eine Mitarbeiterin des Lokals die Gäste darauf aufmerksam machte, dass der Imbiss bald schließen werde. Daraufhin reagierte ein 52-Jähriger äußerst aggressiv und packte die Frau am Arm, wie die Polizei erklärte. Unmittelbar danach wurde der Unruhestifter von einem weiteren Anwesenden geschlagen. Die Polizei musste anrücken und konnte die Auseinandersetzung schließlich schlichten. Vor Ort nahmen die Beamten entsprechende Anzeigen wegen des Verdachts der Körperverletzungen auf.

