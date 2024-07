09.07.2024 14:30 Jugendliche werfen Apfel, dann folgt brutale Schlägerei

In Hofheim am Taunus (Stadtteil Diedenbergen) kam es am Montagabend zu einer brutalen Schlägerei: Drei Jugendliche fielen über einen 48-jährigen Mann her!

Von Florian Gürtler

Hofheim am Taunus - Drei Jugendliche fielen über einen 48-jährigen Mann her: Nach der brutalen Schlägerei in Hofheim am Taunus westlich von Frankfurt sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Am späten Montagabend kam es in Hofheim am Taunus zu einer Prügel-Attacke gegen einen Mann (48) - die Fahndung der Polizei nach den Tätern verlief zunächst erfolglos. (Symbolbild) © Bildmontage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Arnold/dpa Die Gewalt-Eskalation ereignete sich am gestrigen späten Montagabend gegen 21.20 Uhr in der Casteller Straße in Hofheim-Diedenbergen, wie das Polizeipräsidium Westhessen am heutigen Dienstag mitteilte. Demnach warfen drei männliche Jugendliche zunächst aus unbekannter Ursache einen Apfel durch eine geöffnete Balkontür. Davon provoziert, wollte der 48 Jahre alte Bewohner der Wohnung die drei jungen Männer zur Rede stellen. Er verließ das Haus und traf die drei Jugendlichen an einer nahe gelegenen Bushaltestelle an. Schlägerei Eskalation bei Tanzparty: Zwei Erwachsene prügeln 15-Jährigen krankenhausreif Dann eskalierte die Situation: "Als der Mann einen der drei packte, schlug ihm dessen Begleiter unvermittelt ins Gesicht", berichtete ein Polizeisprecher weiter. Ein anderer Jugendlicher schubste den 48-Jährigen zu Boden, dabei fiel der Mann gegen sein geparktes Auto. "Am Boden liegend wurde er noch weiter getreten und geschlagen", setzte der Sprecher hinzu. Erst als ein Zeuge auf die Schlägerei aufmerksam wurde und dem 48-Jährigen zu Hilfe eilte, ließen die drei jugendlichen Schläger von ihrem Opfer ab. Sie flohen in Richtung Hintergasse. Fahndung nach drei jugendlichen Schlägern in Hofheim am Taunus Die Suche nach den drei jungen Schlägern dauert an: Die Polizei in Hofheim am Taunus sucht Zeugen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Der 48-Jährige trug diverse Blessuren davon. Er musste aber nicht von Einsatzkräften des Rettungsdiensts behandelt werden. Unterdessen leitete die Polizei eine Fahndung nach den drei Tätern ein, jedoch ohne Erfolg. Die Suche nach ihnen dauert an. Sie alle sollen etwa 15 bis 16 Jahre alt sein. Zu dem Jugendlichen, der das Opfer ins Gesicht schlug, heißt es:

dunkle, kurze Haare

schwarzes T-Shirt und schwarze Hose

schwarze Schuhe Schlägerei Schlägerei hinter Waffenmuseum: Vier Personen prügeln auf 42-Jährigen ein Zudem habe dieser Täter ein "mitteleuropäisches Erscheinungsbild" gehabt, ergänzte der Sprecher. Die beiden anderen Jugendlichen seien als "südländischer Phänotyp" beschrieben worden. Einer von ihnen habe schwarze, kurze Haare. Bei der Attacke war er mit einem grauen T-Shirt bekleidet, zudem trug er eine schwarze Umhängetasche bei sich. Zu dem dritten Jugendlichen liegt diese Beschreibung vor:

schwarze, mittellange Haare

schwarzes T-Shirt und blaue Jeans

die Ziffer "2" in gelber Farbe auf der rechten Gesäßtasche. Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim am Taunus unter der Telefonnummer 0619220790 entgegen.

Titelfoto: Bildmontage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Arnold/dpa