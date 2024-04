Mitten im Schulflur: Lehrer schlägt Schüler k.o.!

Las Vegas - An einer Highschool im US-Bundesstaat Nevada spielten sich am Donnerstag wilde Szenen ab, als es zu einer Schlägerei zwischen Lehrer und Schüler kam.

Nach diesem Schlag sackte der Schüler zu Boden. © Screenshot/X/@WHO_BANKU

Schauplatz der Gewalt: Die "Valley High School" in Las Vegas, wo Re’Kwon Smith (27) als Vertretungslehrer gearbeitet hat. Bis jetzt.

Weil sich der 27-Jährige mit einem seiner Schüler geprügelt hatte, wurde er nun festgenommen, wie der örtliche Sender "Fox5" am Freitag berichtete.

"Geprügelt" dürfte in dem Fall allerdings noch milde ausgedrückt sein, denn Videoaufnahmen in den sozialen Medien zeigen, wie die Lehrkraft den unterlegenen Schüler mit gezielten Faustschlägen an den Kopf erst von den Beinen holt, sich anschließend über sein am Boden liegendes Opfer stellt und ihm noch einmal mit der Hand durchs Gesicht pflügt.

Zuvor hatte auch der Schüler versucht, Mr. Smith mit der Faust zu treffen, doch den meisten Hieben konnte der Lehrer ausweichen.

Die wilde Schlägerei spielte sich dabei vor den Augen unzähliger Schüler ab, die sich auf dem Gang versammelt hatten, um dem Spektakel beizuwohnen. Fast wie im Film hatten sie einen großen Kreis gebildet, in dessen Mitte sich Lehrer und Schüler gegenseitig das Fressbrett polierten. Als der Junge aufgrund der eingesteckten Kopftreffer zu Boden sackte, grölte die Menge.