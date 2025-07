Rettungssanitäter will Streit schlichten - und wird von jungen Männern auf die Intensivstation geprügelt

Troisdorf (NRW) - Unfassbare Szenen haben sich bei einer Schulveranstaltung in Troisdorf bei Bonn zugetragen. Ein Rettungssanitäter (40) griff dort schlichtend in einen Streit ein und wurde daraufhin derart schwer verletzt, dass er in die Intensivstation einer Klinik eingeliefert werden musste. Sein Zustand ist nach wie vor kritisch.