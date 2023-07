Schlägerei eskaliert: Kirmes-Besucher gehen mit Bierkrügen auf 19-Jährigen los - Klinik!

Eberstedt - Bei einer Schlägerei auf einer Kirmes in Eberstedt hat ein Heranwachsender (19) schwere Verletzungen erlitten. Die Polizei sucht Zeugen!

Die Polizei sucht nach der brutalen Schlägerei auf der Kirmes in Eberstedt nach Zeugen. (Symbolbild) © Ina Fassbender/dpa

Der 19-Jährige hatte laut Angaben der Beamten in der Nacht zu Samstag (22. Juli) die Kirmes in Eberstedt besucht, als er gegen 3.15 Uhr mit zwei weiteren Teilnehmern der Veranstaltung - unter anderem mit einem 22-Jährigen - in Streit geriet.

Die zunächst verbale Auseinandersetzung des Trios schaukelte sich derart hoch, dass der 22-Jährige seinen jüngeren Kontrahenten ersten Erkenntnissen zufolge mit einem Bierkrug angegriffen haben soll.

Demnach schlug der 22-Jährige dem Heranwachsenden den Krug ins Gesicht, woraufhin auch ein dritter Beteiligter zu einem Bierkrug gegriffen und dem 19-Jährigen damit abermals im Gesicht verletzt haben soll.

Der Geschädigte erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen und wurde ins Klinikum Apolda gebracht.

Die Polizei nahm derweil Ermittlungen auf und ist nun auf der Suche nach Zeugen, die möglicherweise Hinweise zum Tathergang oder den Tätern machen können.