Schlägerei nach Party im Erzgebirge: Mehrere Verletzte

Annaberg-Buchholz - Nach einer Beachparty im Erzgebirge kam es am vergangenen Wochenende zu Schlägereien mit mehreren Verletzten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise .

Nach einer Party im Erzgebirge kam es zu Auseinandersetzungen mit mehreren Verletzten. (Symbolbild) © 123RF/nd3000

Die Party fand am Samstag in Cunersdorf (Annaberg-Buchholz) statt. Bereits Anfang der Woche wurde bekannt, dass auf dieser Party rechtsradikale Parolen gegrölt wurden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam es außerdem zu körperlichen Auseinandersetzungen mit mehreren Verletzten.



Nach derzeitigem Kenntnisstand waren im Bereich Waldweg/Straße des Friedens gegen 2.30 Uhr zwei Personengruppen zunächst verbal aneinandergeraten.

Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden zwei Mädchen und drei Jungen bzw. junge Männer im Alter von 14 bis 20 Jahren verletzt. Die Mädchen waren offenbar durch Angehörige ins Krankenhaus gebracht worden, die anderen drei Geschädigten wurden vor Ort dem Rettungsdienst vorgestellt.

"Gehandelt haben soll eine Gruppe von sechs bis acht nicht deutschen, männlichen Personen", so eine Polizeisprecherin über die mutmaßliche Angreifer-Gruppe.