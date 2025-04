20.04.2025 09:01 Schlägerei und Messerattacke in Hamburg: Vier Verletzte

Bei einer Schlägerei in einem Kleingartenverein in Hamburg wurden am Samstagabend vier Personen verletzt. Auch ein Messer soll zum Einsatz gekommen sein.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Eskalation in Hamburg: Am Samstagabend ist es in der Hansestadt zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Vier Menschen wurden dabei verletzt. Bei einer Schlägerei in einem Kleingartenverein in Hamburg wurden am Samstagabend vier Personen verletzt. © Lenthe-Medien/Müller Gegenüber TAG24 erklärte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei am Sonntagmorgen, dass die Beamten um 22.55 Uhr zu einem Kleingartenverein im Veilchenweg (Lokstedt) alarmiert worden waren. Dort waren demnach mehrere Personen aus noch ungeklärter Ursache aneinandergeraten. Zunächst war ein Streit zwischen vier Beteiligten entbrannt, im weiteren Verlauf kamen zwei weiteren Personen dazu. Laut des Sprechers schlugen und traten die Beteiligten aufeinander ein. Auch ein Messer soll zum Einsatz gekommen sein, es wurde als mögliches Beweismittel sichergestellt. Schlägerei Gruppe gerät mit Mann in Streit: Der prügelt mit Stange auf 19-Jährige ein Zwei Personen erlitten Verletzungen an der Hand und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Zwei weitere wurden leicht verletzt, sie lehnten einen Transport in eine Klinik ab. Die Polizei ermittelt nun gegen eine 27-jährige Frau und einen 32-jährigen Mann. Noch unklar sind die genauen Hintergründe des Streits.

