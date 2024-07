Riskantes Fahrmanöver brachte Fass zum Überlaufen: Hitzköpfe prügeln sich auf Straße

Reutlingen - Ein Pedelec-Lenker und ein Autofahrer sind in Reutlingen in Streit geraten und haben mit Fäusten aufeinander eingeschlagen.

Eine hitzige Straßenkonfrontation zwischen zwei aufgebrachten Verkehrsteilnehmern hat in Reutlingen für Aufsehen gesorgt. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

An der handfesten Auseinandersetzung, die sich am gestrigen Samstagnachmittag gegen 17.45 Uhr in der Tübinger Straße ereignete, waren ein 21-jähriger Pedelec-Fahrer und ein 62 Jahre alter Auto-Lenker beteiligt.

Wie die Polizei am heutigen Sonntag mitteilte, fuhr der Mann auf dem Pedelec plötzlich in die Fahrbahnmitte, weshalb der Autofahrer ein abruptes Ausweichmanöver vornehmen musste. An der nächsten Kreuzung eskalierte die Lage zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern dann so richtig und der Autofahrer versuchte, den Pedelec-Fahrer vom Rad zu zerren.

Dieses Vorhaben scheiterte und ging mit zahlreichen Beleidigungen einher. Der Pedelec-Lenker setzte seinen Weg daraufhin in die Benzstraße fort, filmte und beleidigte seinen Kontrahenten jedoch weiterhin.

Dort fand die körperliche Auseinandersetzung schließlich seinen Höhepunkt. Nachdem die beiden Streithähne voneinander abgelassen hatten, entfernte sich der 21-Jährige wutentbrannt in Richtung Stadtmitte.