Streit eskaliert: Mann bei Schlägerei lebensbedrohlich am Kopf verletzt

Löbejün - Im Saalekreis wurde am Freitagabend ein Mann bei einer Schlägerei lebensbedrohlich verletzt.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen schnappen. Warum es zum brutalen Streit kam, ist noch unklar. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Nach Angaben der Polizeiinspektion Halle (Saale) war gegen 20.30 Uhr ein Streit zwischen zwei Männern in der Straße An der Gärtnerei in Löbejün ausgebrochen.

Dabei wurde einer von beiden lebensbedrohlich am Kopf verletzt und verlor sein Bewusstsein.

"Die Polizei führte vor Ort eine umfangreiche Spurensuche und durch und konnte den Tatverdächtigen in Gewahrsam nehmen", so die Behörde.

Weitere Zeugen sollen noch zu dem Vorfall aussagen. Die Hintergründe des Streits sind noch ungeklärt.