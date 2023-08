Zoff zwischen Lkw-Fahrern eskaliert: 56-Jähriger mit Sägeblatt verletzt!

Schladen - Am Freitagabend eskalierte ein Streit nahe Wolfenbüttel: Nach einer Schlägerei zwischen zwei Männern ermittelt nun die Polizei.

Bei einem Streit auf einem Gewerbegebiet wurde ein 56-Jähriger mit einem Sägeblatt verletzt. (Symbolbild) © 123RF/idmanjoe

Die zwei Lkw-Fahrer im Alter von 52 und 56 Jahren hielten sich gegen 19.45 Uhr im Gewerbegebiet in Schladen (Niedersachsen) auf und gerieten in zunächst verbalen Streit. Der Grund dafür ist unklar.

Der 56-Jährige war stark angetrunken, laut Angaben der Polizei Salzgitter war der 52-Jährige aber nüchtern.

Der Streit wurde handgreiflich: Der Jüngere griff ein Sägeblatt, was in der Nähe zu finden war, und griff den 56-Jährigen damit an. Der Ältere wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Über die Schwere der Verletzungen gab die Polizei keine Auskunft.